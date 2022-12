काबुल होटल हमला खत्म, 3 बंदूकधारियों की मौत, ISIS ने ली जिम्मेदारी

काबुल होटल हमला:अफगानिस्तान के काबुल में विदेशी पर्यटकों के लिए ठहरे एक होटल में गोलियों की आवाज़ से दहलाने के एक दिन बाद, हमले में शामिल तीन हथियारबंद लोगों को सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने की सूचना मिली है। इससे मनमाना हत्या का प्रयास समाप्त हो गया।

इस बीच, इस्लामिक स्टेट समूह ने काबुल के एक होटल में हुए घातक हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी संगठन ISIS ने कहा कि उसके दो कर्मियों ने “काबुल में चीनी राजनयिकों और व्यापारियों द्वारा अक्सर आने वाले एक बड़े होटल पर हमला किया, जहां उन्होंने दो बैग के अंदर छिपे दो विस्फोटक उपकरणों में विस्फोट किया,” उनमें से एक चीनी मेहमानों के लिए एक पार्टी को निशाना बना रहा था और दूसरा रिसेप्शन हॉल को निशाना बना रहा था।

आईएस ने एक बयान में कहा, दो लड़ाकों में से एक ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे तालिबान अधिकारियों पर हथगोले फेंके, जबकि दूसरे ने विस्फोटक उपकरण विस्फोट करना शुरू कर दिया, जिसे उसने होटल के कमरे के दरवाजे पर चिपका रखा था और होटल के मेहमानों पर गोलीबारी की।

An explosion has taken place in Kabul where the #Chinese were living .

pic.twitter.com/4IU6KAEE23

