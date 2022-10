ईरान : हजारों प्रदर्शनकारियों ने महसा अमिनी की मौत शोक मनाया, सुरक्षा बलों ने चला डाली गोलियां

ईरानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिन्होंने बुधवार को महसा अमिनी के गृहनगर में उनकी मृत्यु के 40 दिन बाद हजारों की संख्या में सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया।

कुर्द मूल की 22 वर्षीय ईरानी अमिनी की तेहरान में मोरालिटी पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए इस्लामिक ड्रेस कोड का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तारी के तीन दिन बाद 16 सितंबर को मौत हो गई थी।

उसके अंतिम संस्कार पर गुस्सा भड़क गया और तेजी से व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें युवतियों को नेतृत्व करते हुए, अपने सिर पर स्कार्फ जलाते हुए और सुरक्षा बलों का सामना करते हुए, इस्लामिक गणराज्य में वर्षों से अशांति की सबसे बड़ी लहर में देखा गया।

stunning video coming out of iran

in mahsa amini’s hometown of saqez, thousands ignore govt road closures to walk to her gravesite

40 days after her death in the custody of iran’s morality policepic.twitter.com/u6EvbGQtjw

— ian bremmer (@ianbremmer) October 26, 2022