ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट की पोस्टर गर्ल हदीस नजाफी की गोली मारकर निर्मम हत्या

ईरान में महसा अमिनी की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक ऑनलाइन प्रतीक बनी 20 वर्षीय हदीस नफाजी (Hadis Najafi) को तेहरान के पास कारज शहर में प्रदर्शनों के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर मार दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक क्लिप में नजाफी को अपने सुनहरे बाल खुले हुए दिखाई दे रही है जिसमें युवती को बिना हिजाब पहने ईरानी पुलिस का सामना करते हुए दिखाया गया है। यह ईरान में कानून द्वारा अवैध है। 1983 से 1979 की इस्लामी क्रांति के चार साल बाद देश में महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना अनिवार्य है चाहे उनकी आस्था या राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

लेकिन नजाफी हाल के दिनों में कई अन्य ईरानी महिलाओं की तरह अपने बालों को खुला रखे पुलिस अधिकारियों का सामना कर रही थी और उन्हें अपने बालों को रबर बैंड से बांधते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

इस तरह के एक साधारण इशारे के साथ वह उसी हिजाब कानून के खिलाफ एक बड़ा विरोध कर रही थी जिसके कारण 22 वर्षीय अमिनी की मौत हो गई, एक कुर्द महिला, जो कथित तौर पर हिरासत के दौरान घातक चोटों से मर गई थी।

This woman who’s video of getting ready to stand face to face with the killer of #MahsaAmini got killed herself.

Her name was Hadis Najafi. Her sister told me that she was only 20 Yr old and she got killed by 6 bullets in the city of Karaj. #مهسا_امینی https://t.co/9zagfYe4FJ pic.twitter.com/6wAIFNag1G

