कुर्दों पर हमले के बाद पेरिस में हिंसक विरोध प्रदर्शन, कई पुलिसकर्मी, वाहनों में आगजनी

कुर्दों पर हमले पेरिस : कुर्द समुदाय पर नस्लीय रूप से प्रेरित हमले के बाद शुक्रवार, 23 दिसंबर को पेरिस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। शूटिंग के तुरंत बाद शुरू हुई अशांति रविवार को भी जारी रही क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कारों को पलट दिया और कुछ में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

कम से कम एक वाहन को जला दिया गया, दुकान की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं और प्रदर्शनों के लिए एक पारंपरिक स्थल रिपब्लिक स्क्वायर के पास छोटी-छोटी आग लग गई, क्योंकि विरोध हिंसक हो गया।

पेरिस के पुलिस प्रमुख लॉरेंट नुनेज ने कहा कि विरोध में अचानक हिंसक मोड़ आ गया लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ।

Paris right now. Yea I’m not leaving my house today. pic.twitter.com/77AO93NeIW

— LOUIS (@LouisPisano) December 24, 2022