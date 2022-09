ईरान में 22 साल की महसा अमिनी की मौत से भड़के हिजाब विरोधी प्रदर्शन, जानें प्रमुख बातें

पिछले पांच दिनों से ईरान 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के खिलाफ महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध का सामना कर रहा है। अमिनी को देश की मॉरल पुलिस ने इस्लामिक राष्ट्र के रूढ़िवादी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया था। इस घटना ने देश में महिलाओं के बीच गुस्से की बाढ़ ला दी है।

तेहरान में अशांति अब दूसरे स्तर पर पहुंच गई है जब से राजधानी में एक महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने बाल काटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह देखते ही सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने अपने बालों को काटने और अपने हिजाब में आग लगाने के वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया।

अनुपयुक्त पोशाक के लिए अमिनी की मृत्यु ने तीव्र आक्रोश को आकर्षित किया है क्योंकि हाल के वर्षों में लाखों ईरानी महिलाओं ने उस कानून का विरोध किया है जो ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य बनाता है।

1979 की क्रांति के बाद लगाए गए ईरान के शरिया (इस्लामी) कानून के तहत, महिलाओं को अपने बालों को ढंकने और अपने शरीर को छिपाने के लिए लंबे, ढीले-ढाले कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। उल्लंघन करने वालों को सार्वजनिक फटकार, जुर्माना या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। मॉरल पुलिस पर उस और अन्य प्रतिबंधों को लागू करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी हाल के वर्षों में आलोचना की गई है, खासकर युवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए।

पिछले हफ्ते महसा अमिनी की एक हफ्ते पहले हिरासत में लिए जाने के बाद कोमा में गिरने के बाद मौत हो गई थी, क्योंकि कथित तौर पर महिलाओं के लिए सिर ढकने के सख्त नियमों का पालन नहीं किया गया था।

इस घटना ने शुक्रवार को सोशल मीडिया और सड़कों पर ईरानियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन महिलाओं के खिलाफ नैतिकता पुलिस इकाइयों द्वारा भारी कार्रवाई के मामलों को दिखाया गया है जिन्होंने अपना हिजाब हटा दिया था।

राज्य मीडिया ने बताया कि राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मांग के बाद अधिकारियों ने महसा अमिनी की मौत की जांच शुरू की। पुलिस ने कहा कि 22 वर्षीय महिला की तबीयत खराब हो गई जब वह एक मॉरल पुलिस स्टेशन में अन्य हिरासत में ली गई महिलाओं के साथ इंतजार कर रही थी।

सरकारी टीवी पर प्रसारित क्लोज-सर्किट टेलीविजन फुटेज में अमिनी नाम की एक महिला को पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी से बात करने के लिए अपनी सीट से उठने के बाद गिरते हुए दिखाया गया है। हालांकि वीडियो को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

