श्रीलंका में हालात बेकाबू होता देख रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति

Sri Lanka Crisis: श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में आर्थिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन भी काफी जोरों से लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। बता दें वहां की जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है की लोगों ने दो दिन पूर्व वहां के राष्ट्रपति आवास का घेराव कर डाला था। जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ गया है। ऐसे में जब से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद से श्रीलंका में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारी संसद और पीएम कार्यालय तक पहुंच गए हैं।

श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यहां आपातकाल लागू कर दिया गया है। इसी के साथ उन्हें रोकने के लिए सुरक्षाकर्मीयों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। फिलहाल हालात को बिगड़ता देख पूर्व प्रधानमंत्री और संसद सदस्य रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन और झड़प के बीच देश में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है।

#WATCH | Sri Lanka: Protest breaks out again in Colombo as the crisis in the country deepens after Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa fled the country, earlier today



As per Sri Lanka's Speaker of Parliament, Rajapaksa is yet to give his resignation pic.twitter.com/drHWzaDyVv