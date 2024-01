Advertisement

Weather: दिल्ली- एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गलन वाली ठंड और कोहरे की वजह से लोगों के कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते सड़क यातायात के साथ ही रेलवे और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ट्रेंने अपने समय से लेट चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू में कड़ाके की ठंड ने कहर बरपाया हुआ है।

शनिवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने आज और कल सर्दी का यलो अलर्ट जारी किया है। अभी कोहरा कुछ दिन सवेरे और शाम को परेशान करने वाला है।

#WATCH | Delhi: Coldwave and dense fog engulfs the National Capital



(Visuals shot at 7.10 am) pic.twitter.com/rO4S4A0bc3