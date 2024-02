Electric Department Announcement The electricity department made the market bill in a poetic style.

Viral Video Of Electric Department Announcement:

कई क्षेत्रों में आज भी लोग साल साल भर बिजली का बिल जमा नहीं करते। इसके लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, छूट देती है। इसके बाद भी जब बिजली का (Electric Department Announcement) बिल जमा नहीं किया जाता तो कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जाती है लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शायराना अंदाज में उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने के लिए चेतावनी दी जा रही है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी पर माइक लगाकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि बिल ना भरने वालों के खिलाफ कानूनी (Electric Department Announcement) कार्रवाई हो सकती है और उसका कनेक्शन भी काटा जा सकता है।

अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता, बकाया बिल भरने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। नींद आने से पहले इंसान सो नहीं सकता और जिसका बिल जमा है उसके घर में अंधेरा हो नहीं सकता। इंसान अकेला आया और अकेला ही जाएगा, जो बिजली का बिल नहीं भरेगा, उसके घर में अंधेरा हो जाएगा।

आगे कहा गया कि पैसा फर्क डाल देता है रिश्तों में, अब घरेलू बिल जमा कीजिए किस्तों में। वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती और इस पावर हाउस की लाइट कभी जा नहीं सकती। एक बात साफ है कि सरकार की तरफ से ब्याज माफ है। हर इंसान के पास मजबूरी है लेकिन बत्ती जलाया है तो बिल देना जरूरी है।

सोशल मीडिया पर बिजली विभाग द्वारा कराया गया यह अनाउंसमेंट वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ने लिखा कि लोगों को धमकाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक ने लिखा कि अब तो स्मार्ट मीटर आ गया है, ऑटोमेटिक कट जायेगा। एक ने लिखा कि बिजली विभाग के इतने कर्जदार हो गए हैं कि ये लोग भी अब शायरी करने लगे।

