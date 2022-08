सोशल मीडिया पर अक्सर अजीब और गरीब वीडियो वायरल(Viral Video) होते रहते हैं ऐसा ही एक वीडियो फिर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने Zomato फूड डिलवरी एजेंट को अपने जूते से पीट दिया। दरअसल मामला ये था कि वो ऑर्डर उसने किया था, लेकिन रास्ते में एक महिला ने डिलीवरी एजेंट से ऑर्डर छीन लिया और उसे पीटने लगी इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया है।

इस घटना का वीडियो @bogas24 ने अपने ट्विटर अकाउंट पर @zomato टैग करके शेयर किया है और लिखा है कि मेरा ऑर्डर डिलीवर करते वक्त डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर हमला किया गया था। कुछ महिलाओं ने उससे मेरा ऑर्डर ले लिया और उसे जूते से पीटने लगी। वह रोते हुए मेरे पास आया और उसे डर भी था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। यूजर ने ये वीडियो 16 अगस्त को शेयर किया था और कहा था कि मैं किस्मत वाला रहा जो इस घटना को रिकॉर्ड कर पाया।

Can anyone hit ur delivery executives like this anywhere? This delivery boy was delivering @bogas04 order (#4267443050) when she hit him with her shoes. He's crying. It happened 6 days ago. No update from you yet. Why? How can she hit like that? pic.twitter.com/8s64jcoXYb