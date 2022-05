सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी चीजें वायरल हो जाती है। जिन्हें देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप साफ देख सकते है की कैसे कुछ बच्चों ने दोस्ती की नई मिसाल सामने लाके रखी है। बता दे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक क्लासरूम में कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर लोग कुछ बच्चों की तारीफ करते हुए नहीं थकते है। तो आइए देखते है वायरल वीडियो में ऐसा खास क्या है।

Solidarity!



On May 20th, in the middle school of Sichuan 🇨🇳 earthquake with magnitude 4.8, teachers and classmates didn't forget him in wheelchair. 👍👍👍



pic.twitter.com/FRzMTM7Z0Q