‘सावधानी हटी-दुर्घटना घटी’, चलती ट्रेन से हैरतअंगेज फोन चोरी का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तरह के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते है। कुछ वीडियो तो ऐसी होती है, जिन्हें देखकर लोग हैरान भी हो जाते है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडीयो देखने के बाद लोग जरुर कहेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बता दे वायरल वीडियो बिहार के बेगूसराय का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते है कि कैसे एक चलती ट्रेन से एक यात्री का फोन एक लुटेरा छीन लेता है।

इस वीडियो को देखने के बाद सभी कोई दंग रह गया है। फिलहाल ये पूरी घटना कैमरे में कैद भी हो गई है। हालांकि पहली नज़र में वीडियो के अंदर देखने पर पता नहीं चलेगा कि आखिर ये फोन कि चोरी कब होती है। हालांकि इस वीडियो को स्लो-मोशन में देखने के बाद ही पता चल पायेगा कि आखिर चोरी कब हुई है। तो आइए देखते है इस वायरल वीडियो को..

You won't comprehend what happened if you see this video for the first time, therefore it's been done in slow motion so you can notice the regular occurrences on the moving train and be aware. #Begusarai incident in #Bihar.#India #ThursdayThoughts pic.twitter.com/fbO6txQadd