Kia Seltos: कंपनी ने फिर घटाई इस कार की कीमत, ये है कारण

Kia Seltos Facelift Price: अगर आप भी कार के शौकिन हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि किआ सेल्टोस ने अपने ग्राहकों के लिए कई फीचर्स अपडेट किए हैं. नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में अब आपको एक से बढ़कर एक एडवांस लुक और फीचर्स मिलेंगे. अपडेटेड एडवांस लुक में 160bhp, 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के दम पर मार्केट पर अहम प्रभाव डाला है. यह मॉडल लाइनअप अब सात ट्रिम्स में मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 10.90 लाख रुपये से शुरू होकर 19.80 लाख रुपये तक जाती है. ताज्जूब की बात यह है कि हाल ही में इसकी कीमतों में कटौती कर दी गई है, जो कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स पर लागू होती है.

Kia Seltos: इन वेरिएंट की कीमत में की गई है कटौती

1.5 पेट्रोल MT HTX, 1.5 टर्बो-पेट्रोल iMT HTX+, 1.5 टर्बो-पेट्रोल DCT GTX+(S), 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल DCT GTX+, 1.5-लीटर डीजल iMT HTX+, और 1.5-लीटर डीजल AT GTX+(S) सभी वेरिएंट की कीमत में 2,000 रुपये तक की कटौती की गई है, जिससे सेगमेंट में अपने कंप्टीटर के बीच एक एक अलग इंपैक्ट देखने को मिलेगा. हालांकि इसके दूसरे वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह प्राइस एडजस्टमेंट (Price Adjustments) एक ट्रेड-ऑफ (Trade Off) के साथ आता है, क्योंकि एचटीएक्स (HTX) और उससे ऊपर के वेरिएंट (एक्स-लाइन को छोड़कर) में अब सभी पावर विंडो (Power Window) के लिए वन-टच अप/डाउन फ़ंक्शन (One Touch UP/ One Down Function) का फीचर नहीं मिलता है. इस कारण कीमत में यह कटौती कुछ हद तक सही मानी जा सकती है.

ADAS मौजूद

इन बदलावों के बावजूद भी किआ सेल्टोस (Kia Seltos) फेसलिफ्ट बाजार में एक बेहतर ऑप्शन बनी हुई है. एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (एडीएएस) तकनीक और पैनोरमिक सनरूफ (Panoramic Sunroof) के साथ यह ज्यादा पॉपुलर है. एडीएएस सुइट में लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग असिस्ट और कई अन्य एडवांस फीचर्स शामिल हैं, जो एसयूवी (SUV) में सेफ्टी को बढ़ाते हैं. सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, रिमाइंडर के साथ सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं.

Kia Seltos: मिलते हैं शानदार फीचर्स

इस एसयूवी में प्रीमियम फीचर्स की एक लंबी खासी रेंज है, जिसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल (Climate Control), साउंड मूड लैंप (Sound Mood Lamp) के साथ बोस 8-स्पीकर सिस्टम, 8-इंच हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी) यूनिट, रेन-सेंसिंग वाइपर (Rain Censing Wiper), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (Electronic Parking Power Brake), 360-डिग्री कैमरा, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और अन्य कई फीचर्स शामिल हैं.