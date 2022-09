Apple Launch Event 2022 : iPhone 14 सीरीज, Apple Watch 8 , Airpods Pro 2 हुए लॉन्च, जानें बड़ी बातें

Apple iPhone 14 Launch Event 2022 : iPhone 14 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। क्यूपर्टिनो स्थित टेक दिग्गज कंपनी Apple के सीईओ टिम कुक ने अपने प्रमुख प्रोडक्ट iPhone को भारतीय समयानुसार बुधवार रात 10: 30 बजे लॉन्च किया। इसके अलावा, Apple Watch 8 और Airpods Pro 2 को भी एप्पल के लॉन्च इवेंट में लॉन्च किया गया।

यह साल का तीसरा ऐप्पल लाइव इवेंट है और एप्पल फैंस के लिए उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। 6 जून को आयोजित वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने नए Macbook Air, 13-इंच Macbook Pro और iOS 16, iPad OS16, macOS वेंचुरा और Watch OS 9 की रिलीज सहित सॉफ्टवेयर अपडेट का खुलासा किया था। 8 मार्च को, Apple इवेंट में Mac Studio और स्टूडियो डिस्प्ले, 5G चिप के साथ iPad Air, iPhone SE के नए 5G वर्जन की शुरुआत हुई।

iPhone 14 की कीमत 79,900 रुपये से शुरू होती है और iPhone 14 Plus की कीमत 89,900 रुपये है। iPhone 14 प्रो 1,29,900 रुपये से शुरू होता है जबकि iPhone 14 Pro Max 1,39,900 रुपये से शुरू होता है।

iPhone 14 Pro एक डयनमिक आइलैंड नॉच को स्पोर्ट करता है, जो आपके द्वारा की जा रही गतिविधि या आपके द्वारा खोले गए ऐप के आधार पर बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, जब म्यूजिक ऐप ओपन होगा तो नॉच एक अलग तरह का एनिमेशन दिखाएगा। IPhone 14 Pro में 48MP का मुख्य कैमरा मिलता है। इसकी बिक्री 16 सितंबर से शुरू हो रही है।

इस बीच, iPhone 14 और iPhone 14 Plus पुराने A15 बायोनिक चिपसेट के साथ जारी हैं, लेकिन Apple कैमरे में सुधार कर रहा है और क्रैश डिटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ा गया है। यह iPhone 14 सीरीज के यूएस मॉडल से सिम ट्रे को भी हटा रहा है। और हाँ, Apple सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से आपातकालीन SOS ला रहा है लेकिन अभी के लिए यह केवल यूएस और कनाडा के लिए है।

Meet iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, and AirPods Pro. All that and more from the #AppleEvent

— Apple (@Apple) September 7, 2022