iPhone 15 के साथ मिलेगी 3 एसेसरीज, लोग कर रहे प्री-बुकिंग 

एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज 12 सितंबर को लॉन्च किया। वहीं 15 सितंबर से प्री-बुकिंग शुरू हो गई थी और 22 सितंबर से भारत में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई थी। एप्पल ने आईफोन 15 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसमें लाइटनिंग केबल को हटाकर यूएसबी टाइप सी पोर्ट जोड़ा गया है। यदि आप आईफोन 15 सीरीज खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम इसके साथ उपयोग की जाने वाली तीन अलग-अलग एसेसरीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आपको कम खर्च में आईफोन 15 को सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि इन तीनों उपकरणों की कीमत 1000 रुपये से कम है।

अब आपको नहीं लेना होगा मंहगा चार्जर

आईफोन कभी अपने हैंडसेट से चार्ज नहीं करता। यूजर्स को आईफोन के साथ अलग से चार्जर केबल और अडेप्टर खरीदना पड़ता है, जो 1900 रुपये और 2900 रुपये के मूल्य पर हैं। ऐसे में आईफोन चार्ज करने के लिए आपको 4800 रुपये खर्च करना होगा। साथ ही, आप Stuffcool Flow PD20W कुल 799 रुपये में खरीद सकते हैं। जो टाइप सी यूएसबी पोर्ट के साथ आता है। आप Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर USB-C से 3.5 mm Headphone Jack Adapter खरीद सकते हैं अगर आप 3.5 mm वाला हेडफोन या ईयरफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके द्वारा आप हेडफोन को आईफोन से जोड़ सकते हैं। इसका मूल्य सिर्फ 900 रुपये एपल वेबसाइट पर है।

iPhone को वायरलेस तरीके से चार्ज करने के लिए आपको एपल का 4,500 रुपये का MagSafe Charger खरीदना नहीं है। आप इसकी जगह Spigen Essential Wireless Charger ले सकते हैं। इसका मूल्य सिर्फ 949 रुपये है। इसमें एक केबल और चार्जिंग पैड है। केबल में USB प्रकार A से USB प्रकार C और USB प्रकार C से USB प्रकार C के दो विकल्प हैं।

