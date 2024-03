Share

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर जमकर हमला बोला है l साथ (Lok Sabha Elections) ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा l इसके अलावा केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव को अहंकारी तक बता दिया l

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ”सपा के अहंकारी मुखिया अखिलेश यादव के (Lok Sabha Elections) दावों में दम नहीं है l 2014 लोकसभा में दावा 60 का किया 5 सांसद जीते, 2017 में 300 पार का दावा किया और 47 पर सिमट गए l 2019 में दावा PM बनने का किया (Lok Sabha Elections) चार सांसद जीते, 2022 में 400 सीटों का दावा किया और सपा समाप्त वादी पार्टी बन गई l 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा l” अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि इंडिया गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी l

सपा के अहंकारी मुखिया श्री अखिलेश यादव के दावों में दम नहीं है!

2014 लोकसभा में दावा 60 का जीते 5 सांसद!

2017 में दावा 300+ का 47 पर सिमट गए!

2019 में दावा PM बनने का जीते 4 सांसद!

2022 में दावा 400 सीटों का!

सपा बनी समाप्त वादी पार्टी!

2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा! — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) March 3, 2024

अखिलेश ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया था दावा



केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की जीत का दावा करते (Lok Sabha Elections) हुए कहा कि ”बीजेपी अकेले 370 से अधिक सीटें जीतेगी. मध्य प्रदेश की 29 की 29 और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत कर भाजपा फिर एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी …”l

वहीं, बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर अखिलेश ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी हार पहले ही मान ली है क्योंकि उन लोगों को भी दोबारा टिकट दिया गया है जिन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम न करने के कारण टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी l जो बोरिया बिस्तर बांधकर निकलना चाहते थे उन्होंने दोबारा लड़ने के लिए कहा जा रहा है l अखिलेश ने रविवार जन विश्वास रैली को संबोधित किया है और कहा कि हमें 120 सीटों (यूपी और बिहार) से बीजेपी को हटाना है l

