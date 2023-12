Advertisement

Rajasthan: राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। जिसके बाद से मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी हाईकमान मंथन कर रहा है। मुख्यमंत्री बनने की रेस में कई दिग्गज नेता है। इस बीच बीजेपी की कद्दावर नेता वसुधंरा राजे सिधिंया बुधवार देर शाम दिल्ली पहुंची। संभवत: वे आज बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगी।

दिल्ली पहुंचने के बाद वसुंधरा राजे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपनी बहू से मिलने आई हैं। 199 सीटों में से 115 जीतकर राजस्थान में बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी अभी तक राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुन पाई है।

#WATCH | Former Rajasthan CM and BJP leader Vasundhara Raje arrives at Delhi airport.



She says, "I have come to see my daughter-in-law." pic.twitter.com/kU9b1xnhGm