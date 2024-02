Advertisement

Bihar: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में रोहतास (सासाराम) है। आज RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रोहतास में यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने। इंडी गठबंधन के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों साथ तेजस्वी यादव लाल रंग की चार पहिया राहुल गांधी के साथ नजर आए। गाड़ी के पीछे की सीट पर कांग्रेस की वरीय नेता मीरा कुमार भी नजर आईं।

Advertisement

#WATCH | Bihar: Former Bihar Dy CM and RJD leader Tejashwi Yadav joined Congress MP Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra in Sasaram, earlier today



(Source -Congress) pic.twitter.com/UDSyV6C896