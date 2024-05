Share

JP Nadda in Arariya: बिहार के अररिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की. उन्होंने एनडीए कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार किया. इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने आरजेडी के बारे में तीखा तंज किया. उन्होंने कहा RJD का मतलब है – R – राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, J – जंगलराज का ,D – दल-दल.

उन्होंने कहा, एक तरफ सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, तो दूसरी तरफ राजद-कांग्रेस के शासन की लूट, कुशासन और उनके परिवार का कल्याण था। दोनों में तय आपको करना है.

नड्डा ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत, दुनिया का तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। भारत की दवाई आज दुनिया में दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट हो रही है। हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं। दुनिया हमसे दवाई खरीद रही है, सबसे सस्ती और असरदार दवाई आज भारत में बन रही है।

नड्डा ने कहा, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर 10 साल पहले लिखा होता था- Made in China, Made in Korea, Made in Japan. आज आपके मोबाइल पर लिखा है Made in India. आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 97% मोबाइल भारत बना रहा है। ये बदलता हुआ भारत है।

वह बोले, कोरोना की महामारी आई, दुनिया भी नहीं जानती थी, कैसे लड़ा जाए। कोरोना की लड़ाई में अमेरिका फेल हो गया, रूस फेल हो गया, जापान रास्ता तय नहीं कर पाया लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सही समय पर सही फैसला लिया गया और देश के 140 करोड़ लोगों की जान बचाई गई।

उन्होंने कहा, इस देश में टिटनेस की दवा आने में 25 साल लग गए. डिप्थीरिया की दवा आने में 30 साल लग गए. ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 27 साल लग गए. जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए। कोरोना का टीका देश को केवल 9 महीने में मिल गया। कांग्रेसी और राजद वाले बोलते थे कि ये मोदी ​टीका है, मत लगाओ, लेकिन चुपके से खुद लगवा लिया। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने चुपके से खुद टीका लगवाया, लेकिन जनता को गुमराह करते रहे कि टीका मत लगावाओ।

उन्होंने कहा, बिहार में ही मेरा बचपन गुजरा है और मैंने वो दौर भी देखा है, जब बिहार के लोग सत्तू खाकर गुजारा करते थे। आज देश की 80 करोड़ जनता को और बिहार की 8 करोड़ 70 लाख जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। जिस कारण से देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैं 1975 में 14-15 साल का था, जब जयप्रकाश नारायण के कहने पर आंदोलन में कूद गया था। मैंने उस समय के लालू प्रसाद को देखा है. जिसने परिवारवाद, भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज वही लालू यादव आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं. उन कांग्रेसियों के साथ खड़े हो गए हैं, जिनके खिलाफ आपातकाल में आवाज उठाई थी।

जेपी नड्डा ने कहा, ये इंडी गठबंधन वाले राम विरोधी हैं। UPA सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले SC-ST-OBC के हक का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। जिस लालू प्रसाद यादव ने लोकनायक के आंदोलन में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ संघर्ष किया आज वे उसी के प्रायोजक बन गए हैं।

