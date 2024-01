Bihar News: नीतीश के एक बार फिर पलटने पर किसने क्या कहा जानें?

Share

Bihar News: बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सुशासन बाबू एक बार फिर पल्टी मार गए हैं। नीतीश कुमार ने रविवार सुबह राज्यपाल को अपना इस्तीफ सौंप दिया है। महागठबंधन की सरकार से नीतीश एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। ख़बर है कि आज ही नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है। अब बिहार में दो डिप्टी सीएम बनेंगे। इसमें पहला नाम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ही नेता बीजेपी के हैं। नीतीश कुमार के एक बार फिर पल्टी मारने के बाद राजेडी कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी प्रतिक्रिया दी।

BSP सांसद मलूक नागर

नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर बीएसपी सांसद मलूक नागर का कहना है, ”राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के पीछे कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई थी, नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ है। 2024 में अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है।” कांग्रेस जिम्मेदार होगी। बिहार में खुली लड़ाई थी और कांग्रेस नीतीश कुमार को संभाल नहीं पाई, जिसके कारण पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा।’

#WATCH | On Nitish Kumar joining NDA, BSP MP Malook Nagar says, " Congress played a big role behind the formation of BJP govts in Rajasthan and Madhya Pradesh, same thing has happened with Nitish Kumar as well. In 2024, if BJP govt comes to power, Congress will be responsible. In… pic.twitter.com/BjpDnpVlRZ — ANI (@ANI) January 28, 2024

Bihar News: बीजेपी नेता नितिन नवीन का कहना है, ”उन्होंने (तेजस्वी यादव) सिर्फ अपने परिवार और पार्टी के बारे में सोचा और बिहार के युवाओं को बेरोजगार रखा…आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।’

#WATCH | Bihar: BJP leader Nitin Navin says, "He (Tejashwi Yadav) only thought about his family and party and kept the youth of Bihar unemployed…The oath ceremony will be held today at 5 pm." pic.twitter.com/zSRV9U0I8Y — ANI (@ANI) January 28, 2024

नीतीश कुमार की जेडीयू के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं। “जिस किसी को जाना होता है उसे कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। ऐसा कदम उठाने के बाद अपने विवेक के साथ रहना आसान नहीं है। अगर आप हैं 9वीं बार ऐसा करते हुए शायद अंतरात्मा ने बहुत पहले ही आपका साथ छोड़ दिया है। जो चाहे कुछ भी कह सकते हैं…नीतीश कुमार इतिहास में अपना नाम अच्छे से दर्ज करा सकते थे लेकिन सोचिए उन्होंने खुद को किस स्थिति में पहुंचा दिया है। हर घर में उपहास का पात्र बनता जा रहा है। अब यह उसकी इच्छा है कि वह उपहास का पात्र बनना चाहता है।”

#WATCH | On Nitish Kumar-led JD(U) joining NDA, Congress leader Pawan Khera says, "Someone who has to leave has to say something or the other. It is not easy to live with one's conscience after taking such a step. If you are doing this for the 9th time, the conscience probably… pic.twitter.com/cniyMeHCQI — ANI (@ANI) January 28, 2024

