Bihar Politics and will nitish kumar join bjp news in hindi

Bihar Politics: राम मंदिर विपक्षी दलों के लिए लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। सूत्रों का दावा है कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अब ख़बर ये है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते है!

नीतीश का महागठबंधन से हुआ मोहभंग?

दरअसल, बिहार में इस सियासी उलटफेर के संकेत शुक्रवार को रिपब्लिक डे समारोह के दौरान ही मिलने लगे थे। क्योंकि आमतौर पर नीतीश के बगल में बैठने वाले तेजस्वी उनकी बगल कुर्सी को छोड़कर विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के बगल में बैठे नजर आए। इतना ही नहीं शाम को राज्यपाल के यहां कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार और बीजेपी नेता तो पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे।

और इस प्रोग्राम में भी तेजस्वी की कुर्सी नीतीश के बगल में लगी थी। लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बुलाया। वहीं अशोक चौधरी ने भी बिना देरी किए डिप्टी सीएम के लिए रखी गई कुर्सी से तेजस्वी के नाम की पर्ची हटाई और उसी कुर्सी पर बैठ गए।

सीएम नीतीश ने लालू का फोन कॉल उठाना किया बंद

बता दें, कि अब खबर ये है कि अब बड़े भाई लालू का भी फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं। वहीं इन डेवलपमेंट्स के बीच दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर आज भी जारी रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आज शाम चार बजे बीजेपी पदाधिकारियों और विधायक दल की बैठक पटना में रखी गई है।

क्या नीतीश कुमार के लिए खुल गए NDA के दरवाजे?

गौरतलब है कि बीजेपी की मीटिंग से पहले नीतीश की एनडीए में वापसी का पूरा प्लान तैयार है। कहा जा रहा है कि कल तक नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद रहने की बात कहने वाले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश को लेकर बड़ा संकेत दिए हैं।

NDA में नीतीश के आने से BJP को होगा फायदा?

1.सबसे पहला मोदी विरोधी I.N.D.I अलायंस की मोर्चेबंदी को बड़ा झटका लगेगा।

2.दूसरा बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक भी बीजेपी के साथ होगा।

3. तीसरा बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिलने की उम्मीद होगी।

4.2024 में जब नीतीश फिर से साथ होंगे तो NDA वही प्रदर्शन दोहरा सकती है।

