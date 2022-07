महाराष्ट्र में चल रहे कई दिनों से सियासी जंग अब कल जाकर समाप्त हो गया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उनके खेमे में मौजूद सभी 40 से अधिक विधायकों के समर्थन से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली है। जहां बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दाव खेलते हुए देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। उसी के साथ देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में बीजेपी के इस सियासी दाव से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें रखीं। जिस तरह से सत्ता पलट हुआ उसपर उद्धव ठाकरे को लग रहा हजम नहीं हुआ।

यह भी पढ़ें: हरियाणा के हर जिले में 1 जुलाई से शुरू किया गया डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा

About what happened yesterday, I had told Amit Shah earlier as well that there should be a Shiv Sena CM for 2.5 years (during Shiv Sena-BJP alliance). Had they done this earlier, there would've been no Maha Vikas Aghadi: Shiv Sena leader and former Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/dFFrJ6qcyN