U19 World Cup 2024:

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 (U19 World Cup 2024) साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेला जा रहा है. इस विश्व कप के ग्रुप चरण के सभी मुकाबले खेले जा चुके हैं और टीमों ने सुपर-6 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

बता दें कि ग्रुप स्टेज में 4 समूह में टीमें बंटी हुई थी और हर ग्रुप से 3-3 टीमों ने क्वालीफाई किया है. अब सुपर-6 स्टेज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसमें सभी टीमें ग्रुप स्टेज में अपनी रैंक के हिसाब से यहां तक पहुंची हैं।

U19 World Cup 2024: सुपर-6 ग्रुप टीम इडिया के साथ 5 अन्य टीम

सुपर-6 ग्रुप 1 में भारत समेत अन्य 5 टीमों को शामिल किया गया है. इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, नेपाल और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं. भारत ने ग्रुप चरण में प्वाइंट्स टेबल पर टॉप किया था, जिसकी वजह से उन्हें न्यूजीलैंड और नेपाल के खिलाफ मुकाबला खेलना है।

कीवी टीम के खिलाफ मुकाबला 30 जनवरी, जबकि 2 फरवरी को नेपाल के खिलाफ टीम इंडिया भिड़ेगी. अगर सेमीफाइनल की बात करें, तो इसमें दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. सुपर-6 के ग्रुप 2 में ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड और जिम्बावे की टीम शामिल है. इससे पहले अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड और यूएसए की टीम ग्रुप स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।

U19 World Cup 2024: 11 फरवरी को फाइनल मुकाबले

पहला सेमीफाइनल 6 फरवरी और दूसरा 8 फरवरी को खेला जाएगा. तो वहीं 11 फरवरी को फाइनल मुकाबले में सेमीफाइनल में जीत हासिल करने वाली टीमें आमने सामने होंगी. आपको बताते चले टीम इंडिया ने इससे पहले ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश को 84 रनों से हराया था।

इसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ मेन इन ब्लू ने 201 रनों की बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि यूएसए को को भी इतने ही रनों से मात दी थी. अब टीम इंडिया नेपाल और न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी।

U19 World Cup 2024: सुपर-6 के सभी मुकाबले

30 जनवरी, भारत बनाम न्यूजीलैंड, श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज, पाकिस्तान बनाम आयरलैंड

31 जनवरी, नेपाल बनाम बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, जिम्बावे बनाम साउथ अफ्रीका

02 फरवरी, भारत बनाम नेपाल, वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका

03 फरवरी, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, इंग्लैंड बनाम जिम्बावे

