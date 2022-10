ऋषभ पंत के जन्मदिन पर फैंस में दिखा अनोखा क्रेज कई लोगों ने दी बधाई

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्हें हम ऋषभ पंत आज यानी मंगलवार को 25 साल के हो गए। उन्होंने 2015 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। जिस तरह से कम समय में उन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं। इन चंद सालों में उन्होंने हर फॉर्मेट में कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं लिहाजा टीम इंडिया के बड़े मैच विनर्स में उनकी गिनती होती है।

Wishing you a career as lamba and ghana as your zulfein 👱‍♂️🤪 stay blessed @RishabhPant17 , hope it’s a memorable day and year ahead. God bless and all the best for the World Cup 🏆 🙌🏻 happy birthday! 🎂 pic.twitter.com/r0XiuL3Txg