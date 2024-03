Advertisement

Mohammed Shami Health: भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सर्जरी के बाद अब तेजी से रिकवर कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होने खुद दी है। शमी की सर्जरी को अभी 15 दिन हुए हैं और उनके टांके हटा दिए गए हैं।

मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि सभी को नमस्कार! मैं अपनी पुनर्प्राप्ति प्रगति पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना चाहता था। मेरी सर्जरी को 15 दिन हो गए हैं और हाल ही में मेरे टांके हटा दिए गए हैं। मैंने जो प्रगति हासिल की है उसके लिए मैं आभारी हूं और अपनी उपचार यात्रा के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

Hello everyone! I wanted to provide an update on my recovery progress. It has been 15 days since my surgery, and I recently had my stitches removed. I am thankful for the advancements I have achieved and looking forward to the next stage of my healing journey. 🙌 pic.twitter.com/wiuY4ul3pT