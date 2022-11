टी20 विश्व कप 2024 को अब नए तरीके से खेला जाएगा। बता दें ICC ने टी20 2024 को लेकर कई उलटफेर किए है। जिसमें भाग लेने वाले 20 देशों को पांच-पांच टीमों के चार भाग में बांटा जाएगा। जबकि पहले दौर के बाद ही सुपर आठ चरण होगा। बता दें 2021 और 2022 के संस्करणों में, पहले दौर के बाद सुपर 12 होता था। लेकिन अगले टूर्नामेंट में चार ग्रुप में से शीर्ष दो टीमें सुपर आठ चरण में आगे बढ़ेंगी। वहीं मेजबान के रूप में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले दो स्थान लेते हैं।

