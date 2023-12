Share

Badrinath on Rohit Sharma’s Performance in IND VS SA 1st Test Match: दक्षिण अफ़्रीका के हाथों पहले टेस्ट में भारतीय टीम की करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन और कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

रोहित शर्मा कमज़ोर खिलाड़ी

पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए सवाल किया है कि आखिर विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान क्यों नहीं हैं? उन्होंने रोहित शर्मा को ‘कमज़ोर खिलाड़ी’ बताया है.

दरअसल, भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 31 रन से हार झेलनी पड़ी. इस मैच में रोहित शर्मा का प्रदर्शन काफी खराब रहा था. उन्होंने पहली पारी में केवल पांच रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में बिना खाता खोल हो गए. भारतीय टीम ने तीन दिन के भीतर ही मैच गंवा दिया.

Badrinath on Rohit: विराट कोहली का कप्तानी रिकॉर्ड शानदार

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बद्रीनाथ ने कहा, “कप्तान के तौर पर विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार है. बतौर कप्तान उन्होंने 52 से ज़्यादा की औसत से 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं. 68 टेस्ट मैचों में से उन्होंने 40 में जीत हासिल की है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हमें शानदार जीत दिलाई. “

विराट और रोहित में कोई तुलना नहीं, विराट बेहतर, रोहित कमजोर

बद्रीनाथ ने सवाल किया, “वो (विराट कोहली) टेस्ट टीम के कप्तान क्यों नहीं हैं? मैं वाजिब सवाल उठाना चाहता हूं. वो बेहतर टेस्ट बल्लेबाज़ हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कोई तुलना नहीं है. टेस्ट क्रिकेट में वो बड़े बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने हर जगह रन बनाए हैं. वो टीम की अगुवाई क्यों नहीं कर रहे और एक कमजोर खिलाड़ी क्यों कर रहा है.”