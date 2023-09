Advertisement

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कीपर मैथ्यू वेड को दो मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ 2021 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शाहीन अफरीदी की गेंद पर तीन छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल करने वाले खिलाड़ी को मैच के दौरान गुस्सा दिखाना महंगा पड़ गया. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 18 महीने में तीसरी बार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद यह कदम उठाया।

वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम का हिस्सा रहे विकेटकीपर मैथ्यू वेड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दो मैचों का बैन लगा दिया है. वनडे मार्श कप के दौरान मैदान पर उतरने के बाद गुस्सा दिखाने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया था। 18 महीने में ये तीसरी बार है जब मैथ्यू वेड ने क्रिकेट का अपमान किया है. तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच एक मैच के दौरान, बोल्ड आउट होने के बाद मैदान से बाहर निकलते समय उन्होंने बल्लेबाजी की। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मैथ्यू वेड पर जुर्माना लगाया है.

35 साल के मैथ्यू वेड मार्श वनडे कप के अगले दो मुकाबले में तस्मानिया टीम की तरफ से खेलने नहीं उतरेंगे. 27 सितंबर को उनकी टीम न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ मैच खेलने उतरेगी. वहीं 8 अक्टूबर को साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तस्मानिया का मुकाबला होना है. इन दोनों ही मैच में वह खेलने नहीं उतर पाएंगे.

