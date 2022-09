AUS VS IND 1st T20 2022 : वेड की ताबड़तोड़ पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से जीत दिलाई

AUS VS IND 1st T20 2022 : ऑस्ट्रेलिया ने मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैथ्यू वेड की 21 गेंदों में नाबाद 45 रनों की पारी के साथ कैमरून ग्रीन की धमाकेदार पारी ने कंगारुओं को चार गेंद शेष रहते जीत की दौड़ में मदद की। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवरों में 211/6 का स्कोर बना लिया था।

Australia complete a terrific run chase in Mohali to go 1-0 up in the series 👏🏻#INDvAUS | 📝 Scorecard: https://t.co/Afs4NOJP1W pic.twitter.com/5ijuFzoZJF

— ICC (@ICC) September 20, 2022