क्रिकेटर अर्शदीप सिंह पर कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने शेयर कर डाले पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वाले ट्वीट्स, FIR दर्ज

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कथित फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और सिख समुदाय के खिलाफ अपने ट्वीट से ‘नफरत फैलाने’ का आरोप लगाया है।

रविवार को दुबई में एशिया कप के सुपर फोर मैच में भारत की चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से पांच विकेट से हार के दौरान एक कैच छोड़ने के बाद खिलाड़ी सोशल मीडिया पर शातिर ट्रोलिंग का शिकार हो गया।

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में, सिरसा ने जुबैर के एक ट्वीट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए थे।

भाजपा नेता ने दावा किया कि इनमें से अधिकतर ट्वीट पाकिस्तानी एकाउंट्स से थे और आरोप लगाया कि मोहम्मद जुबैर ने राष्ट्र-विरोधी तत्वों के इशारे पर ऐसा काम किया था।

I have filed a police complaint against @zoo_bear as he was a part of Pak’s conspiracy to defame Sikhs and fuel hate campaign against Sikhs in India. His screenshots are used by Pak handles. I have demanded enquiry into who supported Zubair in creating this “Khalistani” agenda pic.twitter.com/xtc5U5yEsj

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) September 5, 2022