𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮’𝘀 𝗕𝗶𝗿𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗝𝗮𝗶𝗽𝘂𝗿! 🏏✨



Captain’s special day in Jaipur! 🎂



Winning 2 ICC trophies 🏆 to chasing his dream of the 2027 World Cup, today we honor a true legend! #RohitSharma 🔥



#HappyBirthdayRohitSharma pic.twitter.com/3QQKciO2cs