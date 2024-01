Share

Bharat Jodo Nyay Yatra

असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा(Bharat Jodo Nyay Yatra ) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने राहुल गांधी पर अपने हमशक्ल के इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान खुद नहीं आते बल्कि अपने डबल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं।

डबल बॉडी का किया गया इस्तेमाल

इस क्रम में समाचार एजेंसी ANI द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया है। बता दें कि एक नीजि मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम सरमा ने कहा कि ‘यह असम में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी ने अपनी डबल बॉडी का इस्तेमाल यात्रा के दौरान किया है’।

बस में दिखाई दे रहे राहुल असली नहीं

ANI द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर साझा की गई वीडियो में सीएम सरमा ने कहा कि यात्रा के दौरान जो व्यक्ति बस में दिखाई दे रहे हैं। वह राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी अंदर में आंठ लोगों के कमरे में बैठते हैं”। वहीं आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर राहुल गांधी पर सीएम सरमा ने बड़ा आरोप लगाया था।

