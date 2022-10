हिन्दी भाषा के खिलाफ तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने खोली ज़हरीली ज़ुबान, लगाया ये आरोप

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक भोजन और एक संस्कृति को लागू करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे भारतीय संघ को नुकसान होगा।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुरुमु को दी गई राजभाषा पर संसद समिति की रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए, सीएम स्टालिन ने कहा कि रिपोर्ट में आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी की सिफारिश की गई है।

इस कदम की निंदा करते हुए सीएम स्टालिन पर सवाल उठाया, “जब लोग 22 आधिकारिक भाषाओं में और भाषाओं को जोड़ने पर जोर दे रहे हैं तो ऐसी रिपोर्ट की क्या जरूरत है? केंद्र सरकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से अंग्रेजी को हटाने की सिफारिश क्यों की गई है?”

सीएम स्टालिन ने आगे कहा, “संसद में भारत मारा की जय कहना, इसे एक राजनीतिक दल का नारा बनाना, अन्य भाषाओं को जहर देकर हिंदी को मां का दूध पिलाने जैसा है। यह भारतीय संविधान के खिलाफ है।”

The rigorous thrust by Union BJP government for #HindiImposition, negating the diversity of India is happening at an alarming pace.

The proposals made in the 11th volume of the report of the Parliamentary Committee on Official Language are a direct onslaught on India's soul. 1/2 pic.twitter.com/Orry8qKshq

— M.K.Stalin (@mkstalin) October 10, 2022