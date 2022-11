पंजाब के फिरोजपुर से आतंकियों की साजिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। वहीं भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के जगदीश एरिया में 3 बार पाकिस्तानी ड्रोन आया। जिसके बाद बीएसएफ ने 100 से अधिक फायर किए और ईलू बम दागे। वही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सीमा के 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक चला आया था। जिसके बाद बीएसएफ के जावानों ने फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। वही बीएसएफ ने फिरोजपुर बॉर्डर पर रात करीब 10.15 बजे से लेकर करीब 11.30 बजे के बीच 3 बार पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन आते हुए देखा।

Border Security Force shot down a Hexa-Copter drone entering from Pakistan into Indian territory yesterday in Gandhu Kilcha village, Ferozepur district, Punjab. Area was cordoned off; police along with concerned agencies informed. Thorough search of the area underway: BSF pic.twitter.com/JcgHpJ8kgn