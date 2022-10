देशभर में जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे को लेकर राजनीतिक खींचतान चल रही है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भारत में धार्मिक असंतुलन वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें उन्होंने मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है। बता दें इस वीडियो में ओवैसी ने कहा कि ‘चिंता मत करो मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही है, बल्कि गिर रही है। इसके साथ ही वो यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा की सबसे ज्यादा कंडोम का उपयोग कौन कर रहा है? ये हम हैं। इस पर मोहन भागवत कुछ नहीं बोलेंगे।’ वहीं अब इस वायरल वीडियो को लेकर सियासी पारा तेजी से गर्म हो चुका है।

#WATCH | Wherever there is a BJP govt in the country it feels like Muslims are living in an open jail….There is more respect for the road dog than Muslims: AIMIM MP Asaduddin Owaisi at an event yesterday pic.twitter.com/qcJUctvFmf