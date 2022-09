Nabanna Abhiyan March : विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद स्वपन दासगुप्ता की पुलिस ने कर दी पिटाई, भाजपा का ममता सरकार पर निशाना

भाजपा ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने पूर्व सांसद स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta) पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। भाजपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिशिर बाजोरिया द्वारा ट्विटर पर साझा की गई तस्वीरों में स्वपन दासगुप्ता एक बेंच पर बैठे हैं, जिनके शरीर का एक हिस्सा मिट्टी से ढका हुआ है।

बाजोरिया ने ट्वीट करते हुए बताया, “स्वपन दासगुप्ता बैठे थे और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे जब कोलकाता पुलिस ने उन पर हमला किया। दासगुप्ता बहुत भाग्यशाली थे कि उनके सहायक उनके बगल में खड़ा था और उसने दासगुप्त को बहुत लाठियां की मार से बचा लिया दीं। लेकिन दासगुप्ता को नहीं बख्शा गया, उन्हें पुलिस ने मारा।

बाजोरा ने टीएमसी मंत्रियों और नेताओं पर छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा, “पुलिस को नकदी के पहाड़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने का निर्देश दिया गया है।”

.@kolkataPolice to please their corrupt master attacked & injured frmr MP Swapan Dasgupta @swapan55 while he was peacefully speaking to people

Doubt if @CPKolkata will take any action against his barbaric force pic.twitter.com/fO6Dz7DGOd

— Shishir Bajoria (@shishirkb) September 13, 2022