New Delhi : One Nation, One Election पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व में गठित उच्च-स्तरीय समिति की बैठक आज होने की संभावना है। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा।

समिति ने दलों को पत्र लिखकर उनके विचार मांगे थे

हालांकि अनौपचारिक बैठक के लिए लिखित एजेंडा जारी नहीं किया गया है, पर इसमें राजनीतिक दलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर चर्चा हो सकती है। समिति ने अपनी पहली बैठक में राजनीतिक दलों की राय जानने का फैसला किया था। समिति ने दलों को पत्र लिखकर उनके विचार मांगे थे।

समिति ने विधि आयोग का विचार भी सुना है

आपसी सहमति से किसी तारीख पर बात-चीत का भी अनुरोध किया था। समिति ने पार्टियों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए एक रिमाइंडर भी भेजा था। समिति ने एक साथ चुनाव कराने पर विधि आयोग का विचार भी सुना है। इस मुद्दे पर दोबारा विधि आयोग को बुलाया जा सकता है।

अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी

एक देश, एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि हालांकि “अनौपचारिक” बैठक के लिए लिखित एजेंडा जारी नहीं किया गया है।

