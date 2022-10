आईटी सिटी बेंगलुरु में फिर बारिश की आफत ! सड़कों पर भरा पानी

Bengaluru Rains : अगले कुछ दिनों के लिए कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच, बुधवार शाम को आईटी राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के पूर्व, दक्षिण और मध्य भागों में कई इलाकों में पानी भर गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, भारी बारिश का संकेत देने वाला एक येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बारिश अगले तीन दिनों तक जारी रहेगी।

निचले इलाकों के दृश्यों में भारी जलभराव वाली सड़कें, खुले मैनहोल में पानी बहता हुआ, बेसमेंट पार्किंग में पानी भर गया और क्षतिग्रस्त वाहन दिखाई दिए।

Karnataka | Some vehicles were damaged after a wall collapsed due to heavy rains near Majestic in Bengaluru city. pic.twitter.com/ykiMzcphqA

— ANI (@ANI) October 19, 2022