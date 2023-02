ISRO SLV-D2 मिशन: भारत ने टारगेट ऑर्बिट्स में तीन सैटेलाइट स्थापित किए

ISRO SLV-D2 मिशन: श्रीहरिकोटा में एसडीएससी के पहले लॉन्च पैड से अपने दूसरे विकास मिशन पर एसएसएलवी द्वारा ईओएस-07 सहित तीन उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाया गया।

450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में तीन उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन-एसएसएलवी-डी2 का उपयोग किया।

इसरो के एसएसएलवी ने अपने दूसरे विकासात्मक मिशन के दौरान ईओएस-07, जानूस-1 और आज़ादीसैट-1 को उनकी वांछित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया।

इसरो के एक बयान के अनुसार, एसएसएलवी अंतरिक्ष में कम लागत वाली पहुंच, त्वरित बदलाव, कई उपग्रहों की मेजबानी में लचीलापन और न्यूनतम प्रक्षेपण बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं की पेशकश करता है।

VIDEO: Yet another feather in the much decorated hat of Team #ISRO. Kudos ISRO for the successful launch of SSLV-D2 / EOS-07 mission. pic.twitter.com/Me5JeuVWdG

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) February 10, 2023