द्रमुक नेता ए राजा ने हिन्दुओं के खिलाफ उगला ज़हर, बताया ‘अछूत’, भाजपा का पलटवार

द्रमुक सांसद ए राजा (A Raja) द्वारा हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो सामने आने के बाद एक गर्म विवाद को जन्म दिया दे दिया है जिसे भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया मिली है।

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें राजा को भड़काऊ टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। अन्नामलाई ने द्रमुक सांसद पर निशाना साधते हुए उन पर एक खास समुदाय को निशाना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

अन्नामलाई ने कहा, “तमिलनाडु में राजनीतिक बहस की स्थिति के लिए खेद है। @arivalayam सांसद ने एक बार फिर दूसरों को खुश करने के उद्देश्य से एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई है। इन राजनीतिक नेताओं की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता, जो सोचते हैं कि वे तमिलनाडु के मालिक हैं।”

तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के एक वरिष्ठ नेता, ए राजा का अतीत 2जी घोटाले जैसे विवादास्पद मामलों, नफरती बयानों और भ्रष्टाचार के मामलों से भरा पड़ा है। वह पिछले हफ्ते तमिलनाडु के नमक्कल में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कथित तौर पर हिंदू धर्म में जातिवाद के विषय पर बात की थी।

तमिल में बोलते हुए, राजा ने कथित तौर पर कहा कि शूद्र, वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली जाति, वेश्याओं की संतान हैं और वे तब तक बने रहेंगे जब तक वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं।

