Cyclone Sitrang: बांग्लादेश में साइक्लोन ‘सितंरग’ से 7 लोगों की मौत, भारत में भी कई राज्यों में तूफान को लेकर अलर्ट आज जारी

जहां पूरे देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मुसीबत का टूट पड़ी है। दरअसल दिवाली की रात बांग्लादेश में साइक्लोन सितरंग तूफान ने लोगों के ऊपर खूब कहर बरपाया। इस साइक्लोन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी एएफपी ने आपदा मंत्रालय के प्रवक्ता निखिल सरकार के हवाले से बताया कि बरगुना, नारेल, सिराजगंज और द्वीपीय जिले भोला से मौतों की सूचना मिली है।

वहीं, कॉक्स बाजार तट से हजारों की संख्या में लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थान ले जाया गया है। दूसरी ओर आज इस चक्रवात के पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय में कहर बरपाने की संभावना है। मंगलवार को मेघालय के चार जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी रहेगी।

उपायुक्त मामुनूर राशिद ने एएनआई के हवाले से कहा, “आस-पास के शैक्षणिक संस्थानों को भी जरूरत पड़ने पर आश्रय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा गया है।” उन्होंने कहा, “जान और संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों को आश्रय स्थलों से निकाला जा रहा है।”

चक्रवात सितरंग के भारतीय राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए एहतियात के तौर पर कई हजार लोगों को पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों से निकाला गया, जिसमें 100 से अधिक राहत केंद्र खोले गए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आज अधिकांश स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

