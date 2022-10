केंद्र सरकार ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर समाचार प्रकाशकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को डिजिटल मीडिया पर समाचार पब्लिशर्स और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट यानी ओटीटी प्लेटफार्मों के पब्लिशर्स के लिए ‘ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रचार के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की।

एडवाइजरी में मंत्रालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा है।

इसके अलावा, ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को भी इन विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों की ओर लक्षित न करने की सलाह दी गई है।

एमआईबी एडवाइजरी में कहा गया है, “यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई थी कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है और उपभोक्ताओं, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करता है।”

मंत्रालय ने कहा कि बड़े जनहित में विज्ञापन के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देने की सलाह नहीं दी जाती है।

📢 Ministry of Information and Broadcasting issues 'Advisory on Advertisement of Online Betting Platforms' to publishers of news & current affairs content on digital media and publishers of online curated content (OTT Platforms)

