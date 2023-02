‘बैंकिंग क्षेत्र स्थिर’ : अडानी समूह को दिए बैंकों के एक्सपोजर पर आरबीआई ने बयान किया जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि वह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और अलग-अलग बैंकों पर लगातार नजर रखता है। अडानी समूह को भारतीय बैंकों के क्रेडिट एक्सपोज़र (ऋण-निवेश) के बारे में चिंता व्यक्त करने वाली मीडिया रिपोर्टों के बीच आरबीआई का बयान आया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई के मौजूदा आकलन के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है।

RBI statement on the health of Indian Banking sectorhttps://t.co/LnCLD63QBj

