New Delhi: 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष पूरा करने जा रहा है। इसी के तहत पूरे देश के अंदर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाया जा रहा है। वहीं देश में तरह-तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ उत्सव शुरु किया गया है। इसी के तहत पूरे देशभर लोग अपने घरों में तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में अपील भी की थी कि सभी लोग अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर तिरंगे की डीपी लगाएं।

हालांकि इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने लोगों को आजादी के इस पर्व से जोड़ने और उनमें देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) की ओर से 15 अगस्‍त तक सभी स्‍मारक, पुरातत्‍व स्‍थल और संग्राहालयों आदि को दर्शकों के लिए फ्री करने का ऐलान किया है।

As part of 'Azadi ka #AmritMahotsav' and #75thindependenceday celebrations, no fees shall be charged from visitors (both domestic and foreign) at all ticketed Centrally Protected Monuments/Museums/Archaeological Sites & Remains, from 5th August 2022 to 15th August, 2022. https://t.co/j2JnKfuLGb