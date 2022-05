देश की प्रसिद्ध उद्योगपति और महिंद्रा कंपनी के प्रमुख आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। देश से लेकर विदेश तक इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया पर हो रही हर चीजों पर वो काफी बारीकियों से नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में अपने दरियादिली के लिए मशहूर Anand Mahindra एक बार फिर से लोगों के दिलों पर राज करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने आज Mother’s Day के खास मौके पर तमिलनाडु की फेमस इडली अम्मा को एक उपहार भेंट किया हैं। इस बार उपहार कोई छोटा-मोटा नहीं ‘मातृ दिवस’ के सम्मान में उन्होंने इडली अम्मा को एक नया घर उपहार में दे दिया हैं।

बता दें इडली अम्मा केवल एक रुपये में इडली बेचती हैं। ऐसे में वो लोगों की मदद कर इतने कम दाम में सबका पेट भरती हैं। तो उसी तरह आनंद महिंद्रा ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए इडली अम्मा की मदद के लिए उन्हें एक घर उपहार में दे दिया हैं। इडली अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु के वडिवेलम्पलयम की रहने वाली एम कमलाथल को Mother’s Day के अवसर पर देश के कारोबारी आनंद महिंद्रा की ओर से एक तोहफा मिला है। महंगाई के इस दौर में भी महज एक रुपये में इडली बेचने वाली इडली अम्मा को आनंद महिंद्रा ने एक घर दिया है। जैसे ही Anand Mahindra द्वारा शेयर किए गए पोस्ट पर लोगों ने इस कदम का काफी प्रशंसा किया हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने महिंद्रा को देश का गौरव बताया हैं।

Immense gratitude to our team for completing the construction of the house in time to gift it to Idli Amma on #MothersDay She’s the embodiment of a Mother’s virtues: nurturing, caring & selfless. A privilege to be able to support her & her work. Happy Mother’s Day to you all! pic.twitter.com/LgfR2UIfnm