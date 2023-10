Advertisement

‘

Advertisement

Amit Shah: पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah)नई दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश में सीमाओं पर और आंतरिक सुरक्षा बिना चौकन्नी पुलिस के बिना संभव नहीं है।

अपने संबोधन में अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि मैंने देखा है कि पुलिस की ड्यूटी, देश में सेवारत अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। किसी भी मौसम, त्योहार में पुलिस के जवान हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ताकि कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके। चाहे वो आतंकवाद हो, अपराध हो या फिर बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना, पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। हमारे देश की पुलिस ने अपने आप को हमेशा साबित किया है।

अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और अन्य उग्रवादी घटनाओं में 65 फीसदी की कमी आई है। देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में शांति आ रही है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (National Police Memorial) पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है और सख्त कानून बनाए हैं। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करके दुनिया में सबसे अच्छा आतंकवाद विरोधी बल बनाने की दिशा में भी काम किया गया है।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah attends National Police Memorial Day at the National Police Memorial in Delhi pic.twitter.com/JnLcW1m3e5