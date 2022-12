अमित शाह ने बेंगलुरु में आईटीबीपी के एक कार्यक्रम में किया संबोधन, चीन को किया टारगेट

अरूणाचल प्रदेश के तवांग में हुई चीन और भारत की झड़प के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेंगलुरू में आईटीबीपी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे भारत-चीन सीमा को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि वहां आईटीबीपी के जवान पहरा दे रहें और देश की हिफाजत में लगे हुए हैं और देश पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे।

HM Shri @AmitShah addresses meeting of Booth Presidents and Booth Level Agents in Bengaluru.

https://t.co/rwH0gyzMTS