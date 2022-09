PFI पर फुल बैन से भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, एक्शन को बताया ‘संविधान विरोधी’

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार (28 सितंबर) को कहा कि चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र द्वारा प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है और सरकार को यह समझना कि कुछ व्यक्ति जो अपराध करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

पीएफआई पर प्रतिबंध को कठोर कदम बताते हुए ओवैसी ने कहा कि यह यूएपीए कानून का दुरुपयोग है और लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए एक बड़ा झटका है।

ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के उस बयान का हवाला देते हुए कि किसी संगठन को उसके कुछ सदस्यों के कार्यों के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, ओवैसी ने यूएपीए को एक क्रूर कानून कहा और कहा कि कानून के कारण कई मुस्लिम व्यक्तियों को प्रताड़ित किया गया और जेल में डाल दिया गया।

While I have always opposed PFI's approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 28, 2022