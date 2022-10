किश्तवाड़ में जलविद्युत संयंत्र में भूस्खलन में 1 की मौत, 6 के दबे होने की आशंका

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शनिवार को रातले जलविद्युत परियोजना में भूस्खलन के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने कहा कि भूस्खलन की सूचना मिलने पर उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर देवांश यादव से बात की।

Just now spoke to DC #Kishtwar, Dr Devansh Yadav on receiving the report of a fatal landslide at the site of the under construction Ratle Power Project. The JCB driver unfortunately died on the spot. The rescue team of about 6 persons, deputed to

1/2

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) October 29, 2022