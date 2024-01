Advertisement

Japan: एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। तो वहीं जापान में लोगों के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जापान में एक के बाद एक भूकंप के 156 झटके आए। नए साल पर जापान में आए भूंकप से तबाही का मंजर दिखा। कई लोगों के घर उजड़ गए। 24 लोगों को मौत हो गई। भूकंप से हुए नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है। इसी के साथ एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों और मेट्रो स्टेशन की हालत को दिखाया गया है।

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में भूकंप के झटकों से बचने के लिए लोगों को घरों से बाहर भागते हुए देखा गया है। सड़कों में दरार पड़ने के कारण लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि मेट्रो स्टेशन भी कांप उठा।

Some of the Footage coming out of Japan following the 7.6 Magnitude Earthquake which Struck the Country earlier this morning is Insane and truly shows the Power of Geological Forces on this Planet. pic.twitter.com/iwCRB3jmCv