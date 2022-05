देश में कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों के साथ Entertainment की दुनिया पर भी तगड़ा ब्रेक लग गया था। ऐसे ही काफी लंबे समय से इंतजार फिल्म ‘मेजर’ अब 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। ऐसे में इस फिल्म को लेकर एक्टर महेश बाबू ने दर्शकों को बीच कुछ ऐसी न्यूज दी है। जिसे सुनकर लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर महेश बाबू चाहते हैं कि हर देशवासियों तक इस फिल्म को देखा जाए और जिससे की वो वतन के लिए अपने कर्तव्यों को समझे। इसके तहत उन्होंने फिल्म की टिकटों की कीमत को कम रखने का फैसला किया है। Adivi shesh ने इस फिल्म के टिकट के दामों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है।

बता दें ये फिल्म 26/11 अटैक में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक है। इस फिल्म में ‘मेजर’ के बचपन से लेकर 26/11 हमले में देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने तक की पूरी कहानी बताई गई हैं। ऐसे में महेश बाबू ने फैसला किया है कि महामारी के वक्त में एक तेलुगू फिल्म की कीमतें सबसे कम रखी गई हैं। उन्होंने इसके प्राइज भी निर्धारित किए हैं और इस बारे में खुद ‘मेजर’ स्टार Adivi shesh (अदिवि सेष) ने एक पोस्ट के जरिए लोगों को जानकारी दिया है। उन्होंने जो टिकट के दाम बताए हैं वो ज्यादातर दर्शकों के लिए खरीदने की सामर्थ्य है। फिल्म ‘मेजर’ को हर देशवासी देख सकें इसलिए इस फिल्म की प्राइस को कम रखा गया है।

#Jaipur First time we saw people in the theater scream along with the film. #MajorSandeepUnnukrishnan AMAR RAHE! Massive moment in my career. Watch this! #MajorOnJune3rd pic.twitter.com/5W81GHm6jX